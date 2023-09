Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která přijela do Prahy na Green Deal Summit, který pořádají Hospodářské noviny, s sebou do Česka přiváží i důležitou zprávu pro kabinet premiéra Petra Fialy (ODS). A to schválený Národní plán obnovy pro Česko ve výši 9,2 miliardy eur – tedy téměř 225 miliard korun. Peníze půjdou na digitalizaci a hlavně na zelenou transformaci spojenou s proměnou energetiky a průmyslu v rámci Zelené dohody. Von der Leyenová předala Fialovi „razítko“ z Bruselu na společné tiskové konferenci.

Národní plán obnovy souvisí ještě s dobou covidu a vypracovala ho ještě předchozí vláda Andreje Babiše (ANO). Fialova vláda ho ale později výrazně přepracovala. Letos se také kvůli rozpočtovým úsporám rozhodla výrazně snížit peníze, které si ještě může navíc půjčit.

Peníze z Národního plánu obnovy nedostane Česko najednou, ale postupně na jednotlivé projekty. Peníze je možné proplácet až do roku 2026.

Základem plánu je 8,4 miliardy eur, tedy něco přes 200 miliard korun, jež se nemusí vracet. Navazující půjčku vláda snížila na minimum. Dosáhne tak pouze 800 milionů eur. Původní návrh počítal půjčkou s 3,4 miliardy eur, tedy s téměř 140 miliardami korun navíc.