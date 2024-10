Po většinu 20. století se průměrná délka života ve vyspělých zemích s každým dalším desetiletím prodlužovala přibližně o tři roky. Pro člověka narozeného na přelomu 20. a 21. století to tedy znamenalo, že mohl žít v průměru o 30 let déle než jeho předek narozený v roce 1900 – tedy zhruba do 80 let.

Tohoto ohromujícího a v lidských dějinách nevídaného úspěchu bylo dosaženo díky pokroku v různých lékařských technologiích a opatřeních v oblasti veřejného zdraví. Mezi širokou veřejností, ale i u mnoha vědců to vedlo k předpokladu, že tento trend bude pokračovat a že se délka lidského života bude prodlužovat stejným tempem dál.

Jak ale ukazuje nejnovější výzkum, vypadá to, že lidstvo ve skutečnosti dosáhlo horní hranice dlouhověkosti a průměrná délka života v zemích s nejdelším věkem dožití se zastaví daleko před stovkou.

V USA se věk dožití dokonce snižuje

Studie publikovaná nedávno v časopise Nature Aging tvrdí, že navzdory pokračujícímu pokroku v medicíně se v posledních třech desetiletích tempo prodlužování průměrné délky života lidí zpomalilo. „Existují limity, kam až můžeme posunout hranici lidského přežití. Naše těla nefungují dobře, když je tlačíte k delšímu fungování, než je jejich záruční doba,“ okomentoval to hlavní autor studie S. Jay Olshansky, profesor veřejného zdraví na Illinoiské univerzitě v Chicagu.

Olshansky a jeho kolegové zvolili jednoduchý přístup: zkoumali změny v míře úmrtnosti a délce života v letech 1990 až 2019 v osmi zemích světa s nejdelším věkem dožití – Japonsku, Jižní Koreji, Austrálii, Francii, Itálii, Švýcarsku, Švédsku a Španělsku – a také v USA a Hongkongu. Zjistili, že téměř na všech těchto místech se zvyšování průměrné délky života zpomalilo a v USA se dokonce snížilo. Výjimkou byla Jižní Korea a Hongkong. Podle výzkumníků to ale souvisí se skutečností, že obě místa zažívají rychlý nárůst střední délky života teprve odnedávna – v posledních 25 letech.

Naděje, že by se brzy většina z nás mohla dožít stovky, je ale podle vědců lichá. V Hongkongu se podle studie pouze 12,8 procenta dětí ženského pohlaví a 4,4 procenta dětí mužského pohlaví narozených v roce 2019 dožije 100 let. Ve Spojených státech byly tyto údaje výrazně nižší – 100 let by se mělo dožít pouze 3,1 procenta dětí ženského pohlaví a 1,3 procenta dětí mužského pohlaví. Celkově studie zjistila, že děti narozené po roce 2010 v zemích s nejvyšším věkem dožití mají poměrně malou šanci dočkat se stých narozenin (5,1 procenta u žen a 1,8 procenta u mužů).

Potvrdila se tak hypotéza, kterou Olshansky vyslovil již v roce 1990, kdy v časopise Science publikoval článek, v němž předpověděl, že se prodlužování délky života musí zpomalit, i když se pokrok v medicíně zrychlí. Došel tehdy k závěru, že je „velmi nepravděpodobné“, že by lidstvo překročilo průměrnou délku života 85 let (88 let u žen a 82 let u mužů). Jak proto dnes Olshansky tvrdí, vědci by se měli odklonit od „neověřené hypotézy“ o dalším radikálním prodlužování života a místo toho se spíše zaměřit na to, jak prodloužit délku lidského života, kterou strávíme ve zdraví.

Nic není nemožné

Podle Dmitrije Jdanova, demografa z Institutu Maxe Plancka pro demografický výzkum v německém Rostocku, je ale Olshansky ohledně možného pokroku příliš pesimistický. „I když udělat další skok může být obtížné, rychlý rozvoj nových technologií může vést k nečekané zdravotní revoluci,“ píše v komentáři, který rovněž vyšel v magazínu Nature Aging.

Jak dodává, před sto lety by si jen málokterý vědec pomyslel, že lze výrazně snížit dětskou úmrtnost. Pokroky v oblasti očkování, vzdělávání a veřejného zdravotnictví však od té doby snížily její míru z více než 20 procent v roce 1950 na méně než čtyři procenta v současnosti. „Pokud si něco neumíme představit, neznamená to, že je to nemožné,“ uzavírá Jdanov.

