Cena nejrozšířenější a nejstarší digitální měny bitcoin se v pondělí podle agentury Reuters dostala až na 106 533 dolarů (2,53 milionu korun). Od začátku roku se cena bitcoinu více než zdvojnásobila a od Trumpova zvolení prezidentem vzrostla o dalších 50 procent. Trump v předvolební kampani mimo jiné slíbil, že vytvoří strategické zásoby bitcoinů a podpoří jeho domácí těžbu tak, aby se Spojené státy staly celoplanetárním centrem této technologie.

Aktuální růst ceny bitcoinu odstartovalo vítězství amerického exprezidenta Trumpa v letošních prezidentských volbách. Lídr Republikánské strany se v kampani prezentoval jako zastánce kryptoměn a jeho znovuzvolení vyvolalo spekulace, že Spojené státy nepřistoupí k jejich přísné regulaci.

Trump po volebním vítězství oznámil, že do čela americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) nominuje Paula Atkinse, který je považován za zastánce kryptoměn. Jako ministra financí Trump plánuje nominovat Scotta Bessenta, bývalého hedgeového manažera a zastánce digitálních měn. V rozhovoru s televizí CNBC pak nastupující prezident naznačil, že je otevřený myšlence budování státních rezerv v kryptoměnách.

„Bitcoin se v pondělí vyšplhal na rekordní hodnotu nad 106 tisíc dolarů poté, co Trump navrhl, že plánuje vytvořit strategickou rezervu bitcoinů v USA podobně jako strategickou rezervu ropy, což podnítilo nadšení kryptoměnových investorů. Očekávám, že v lednu bude cena oscilovat kolem 120 tisíc dolarů (v přepočtu 2,8 milionu korun). Už letos na jaře jsem očekával nárůst přes 100 tisíc (v přepočtu 2,3 milionu dolarů), což se vyplnilo, a podobný růst jde predikovat i dále,“ řekl pro ČTK ředitel Bit.plus Martin Stránský.

Fenomén, kdy v období kolem Vánoc rostou rizikovější aktiva, se podle analytika Purple Trading Petra Lajska nazývá „Santa Claus rally“, u bitcoinu se však podle něj spíše hodí „Donald Trump rally“.

„Současnou rally pak dále podpořily komentáře Donalda Trumpa, který naznačil vytvoření strategické rezervy bitcoinů v USA. Největším vítězem by tak jasně byli současní držitelé bitcoinu – americká vláda by musela emitovat nové peníze, aby nakoupila bitcoiny. Cena bitcoinu tak bude taková, jakou je za ni ochoten kdokoliv zaplatit. Ten „kdokoliv“ v tomto případě bude vláda USA,“ komentoval Lajsek. „Aktuální rally kolem bitcoinu zatím nemusí být u konce a do ledna není vyloučen růst na 110 tisíc dolarů (v přepočtu 2,6 milionu korun), do inaugurace 20. ledna může být bitcoin i za 125 tisíc dolarů (přibližně 2,98 milionu korun).“

Podle Rostislava Plachého z bitcoinové divize Golfen Gate zřejmě strategické bitcoinové rezervy v USA nevzniknou hned v prvních dnech po Trumpově nástupu do úřadu, náznaky už nyní ženou cenu vzhůru a trh bude nejspíše dále sledovat hranici 110 tisíc dolarů (2,6 milionu korun). „Očekávaná korekce se zatím, i díky těmto pozitivním zprávám a celkové změně vnímání bitcoinu napříč světem, nedostavila. Jako vždy při nákupu bitcoinu je rozumné zachovat dlouhodobý výhled, postupně průměrovat vstupní cenu a při větších propadech dokupovat,“ sdělil Plachý.

O strategických rezervách kryptoměn uvažují i další země. Vlády po celém světě vlastnily v červenci 2,2 procenta z celkové nabídky bitcoinů, vyplývá z údajů společnosti CoinGecko. Z toho Spojené státy vlastnily téměř 200 tisíc bitcoinů. Dalšími zeměmi s významným množstvím bitcoinů jsou Čína, Británie, Bhútán a Salvador, uvádí datový server BitcoinTreasuries.

V růstu pokračují ceny i dalších kryptoměn – cena druhé největší kryptoměny ether se blíží 4 tisícům dolarů (95 tisíc korun). Celková hodnota trhu s kryptoměnami teď dosahuje téměř 3,9 bilionu dolarů (92,8 bilionu korun), vyplývá z údajů analytické společnosti CoinGecko.