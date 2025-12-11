Společnost Amalar Holding, která zastřešuje a spravuje společný majetek Renáty Kellnerové a jejích dcer, oznámila záměr přesunout sídlo své dceřiné společnosti PPF Group z Nizozemska do Česka. PPF Group je hlavní holdingovou společností skupiny PPF, která působí ve 25 zemích v různých oborech. Celý proces má být dokončen v první polovině roku 2026, sdělila Amalar ČTK v tiskové zprávě. PPF Group se po dokončení celého procesu stane daňovým rezidentem Česka.
Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii, Severní Americe a Jižní Africe. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, nemovitostí, e-commerce, biotechnologií či strojírenství. Skupina ke konci loňského roku vlastnila aktiva v hodnotě 41,722 miliardy eur, tedy asi 1,024 bilionu korun, a zaměstnává celosvětově 45 tisíc lidí. Skupina měla v loňském roce rekordní čistý zisk 3,2 miliardy eur, 78,7 miliardy korun. Majoritním vlastníkem PPF Group byl nejbohatší Čech Petr Kellner, který tragicky zahynul v březnu 2021.
