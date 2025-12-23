Největší středoevropský online supermarket Rohlík zažívá z pohledu objednávek nejnáročnější období ve své historii. Rozvozové sloty jsou prakticky nedostupné a kurýři vozí tolik nákupů, jako nikdy předtím. Předvánoční zájem zákazníků dostal firmu k novému rekordu.
V pondělí 22. prosince překročil počet objednávek poprvé v historii hranici sta tisíc. Rohlík tak v klíčových metrikách stále roste. Obrat skupiny se za fiskální rok květen 2024 až duben 2025 meziročně zvýšil o 34,2 procenta na 1,114 miliardy eur (přes 27 miliard korun), hrubý zisk vystoupal na 389,4 milionu eur. Celá skupina je stále v provozní ztrátě, ovšem podle zakladatele a šéfa Tomáše Čupra už je na českém a maďarském trhu v zisku. Firma dále působí i v Rakousku, Německu a Rumunsku.
Co se dočtete dál
- Kolik objednávek Rohlík v předvánoční den udělal.
- Jak vidí Tomáš Čupr další vývoj nákupní horečky.
- Jak vzpomíná na začátky Rohlíku.
- Čemu podle svých slov vděčí za překonání milníku.
