Dostat prvního člověka na Měsíc by vyšlo Spojené státy v dnešních cenách bezmála na 300 miliard dolarů. Celkové investice v sektoru umělé inteligence tuto částku překonaly až o 90 miliard – za jediný, loňský rok. Společnosti zabývající se vývojem generativní AI byly hlavním tahounem americké ekonomiky a tamních akciových indexů. Aniž by samy vykázaly zisk a v situaci, kdy zisk nepřineslo zapojení umělé inteligence do praxe ani byznysu.

Hospodářské výsledky a výhled do budoucna kontrastují s tím, jak firmy vyvíjející modely AI „spalují“ miliardy. Zisky slibují až za několik let a s ohledem na rizika, která celý obor provázejí, se proto začínají objevovat obavy z přefouknutí bubliny.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Kolik peněz loni investovaly firmy do vývoje generativní umělé inteligence.
  • Která z firem vybrala nejvíc od investorů.
  • Proč se někteří analytici obávají prasknutí bubliny.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Více informací ze světa ekonomiky, investic, technologií, práva či lifestylu si přečtěte v aktuálním vydání týdeníku Ekonom.