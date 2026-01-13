Dostat prvního člověka na Měsíc by vyšlo Spojené státy v dnešních cenách bezmála na 300 miliard dolarů. Celkové investice v sektoru umělé inteligence tuto částku překonaly až o 90 miliard – za jediný, loňský rok. Společnosti zabývající se vývojem generativní AI byly hlavním tahounem americké ekonomiky a tamních akciových indexů. Aniž by samy vykázaly zisk a v situaci, kdy zisk nepřineslo zapojení umělé inteligence do praxe ani byznysu.
Hospodářské výsledky a výhled do budoucna kontrastují s tím, jak firmy vyvíjející modely AI „spalují“ miliardy. Zisky slibují až za několik let a s ohledem na rizika, která celý obor provázejí, se proto začínají objevovat obavy z přefouknutí bubliny.
