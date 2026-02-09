Hlavním technologickým trendem v běžném fungování firem v letošním roce má být masivní rozšíření AI agentů. Mezi jejich nejrůznějšími schopnostmi je i činnost takzvaných automatizovaných zákazníků oprávněných k samostatnému nákupu zboží a služeb. „Obchod byl dodnes pouze věcí lidí. Někdo přijde a objedná zboží či službu, někdo jiný je nabízí a prodává. Nyní budou čím dál častější situace, kdy si spolu budou povídat softwary,“ přibližuje situaci, k níž se schyluje, Jan Antoš, technologický ředitel ve společnosti Trask, která se specializuje mimo jiné na automatizaci, digitalizaci a umělou inteligenci. Dodává, že hlavním úkolem pro firmy, které si chtějí udržet konkurenceschopnost, bude vytvořit příslušné komunikační kanály. Tak aby byly schopny interagovat s umělou inteligencí – obecně a zejména s tou u svých partnerů.
Pravidelně předpovídáte, jaké technologické novinky nejvíce ovlivní byznysový svět. Co tedy očekáváte v letošním roce?
Každý rok je poměrně těžké vybrat. Nových trendů je mnoho, ale vždy je nějaký určující. Poslední dobou je to umělá inteligence, ale to je jasné, to nikoho neohromí. Je potřeba se podívat trochu dovnitř. To, co přišlo loni jako obrovský trend, byla agentní AI. To znamená, že si mohu s AI nejen povídat, ale mohu po ní rovněž něco chtít a ona to udělá. Tím, že nasazení ve firmách trvá měsíce až roky, zatím její efekt není tolik vidět, ale byznys na tom aktivně pracuje, všichni to řeší a chtějí. Nyní se agentní AI nasazuje hlavně uvnitř firem. Jinými slovy, mám nějaký proces, který doteď nebylo možné automatizovat, jelikož vyžadoval aktivity, které nešly vyřešit algoritmem. Ale to je teď AI schopná vyřešit, díky čemuž je najednou automatizace možná. Novým trendem bude, že tito agenti budou používáni i ke komunikaci mezi firmami.
Co se dočtete dál
- Jaké nejčastější chyby dělají firmy při zavádění umělé inteligence.
- Na co se bude muset zaměřit marketing cílící na AI.
- Proč je klíčové mít pořádek ve firemních datech.
