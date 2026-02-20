Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) si zakládá na tom, že je ekonomicky schopnější než ta předchozí. V pátek představila novou hospodářskou strategii Česko: Země pro budoucnost 2.0. Více než stovkou opatření chce nakopnout tuzemskou ekonomiku tak, že se dostane mezi deset nejvyspělejších zemí Evropy v HDP na obyvatele. Do roku 2030 k tomu potřebuje tři biliony korun, které se rozprostřou do energetiky, bytové výstavby, dopravních staveb a investic do inovací a vzdělávání. Strategie ale moc neřeší, jak hodlá tyto peníze na investice v objemu 30 procent HDP zajistit.
Nemůžeme si myslet, že stát dá deset miliard a vygeneruje tím tři biliony soukromých peněz, hodnotí Tomáš Holub vládní strategii
Pro budoucnost strategie desetimilionové země závislé na exportu do eurozóny ale bude důležité, zda se vládě podaří „chytit“ ekonomický cyklus. Podle predikcí by měl růst HDP letos dosáhnout přes dvě procenta. Nadějí pro vládní strategii je i zlepšující se situace v Německu.
Hlavním úkolem české vlády je podle Babiše zvrátit v EU systém emisních povolenek (ETS), které ohrožují konkurenceschopnost českých i evropských firem. Česko se snaží dostat cenu povolenek na úroveň kolem 30 eur. Nynější cena je přes 70 eur, ale byla i 100 eur. Vysoká a hlavně nepředvídatelná cena povolenek, jež se staly běžným finančním instrumentem, poškozuje ocelárny, rafinerie a další podniky, které potřebují pro výrobu velké objemy elektřiny a plynu.
