Polostátní slovenská společnost ZVS holding ze skupiny Czechoslovak Group (CSG) a francouzská firma Eurenco postaví na Slovensku továrnu na výrobu prachových náplní do dělostřelecké munice. Investice do projektu dosáhne 300 milionů eur (7,3 miliardy korun). Oznámili to ve středu zástupci obou firem a slovenský ministr obrany Robert Kaliňák. Firma CSG podnikatele Michala Strnada má v ZVS poloviční podíl a na Slovensku se značně angažuje ve zbrojařském průmyslu včetně výroby munice.
Akcie Strnadovy CSG závisí na dění ve světě, míní analytici. Vliv má válka na Ukrajině i napětí kolem Íránu
Nový závod ve Strážskem na východním Slovensku má vyrábět stovky tisíc kusů prachových náplní ročně. Se zahájením výroby se počítá v roce 2028. Generální ředitel Thierry Francou po podpisu memoranda o vytvoření společného podniku se ZVS holding řekl, že investice podpoří nezávislost Evropy na výrobě dělostřeleckých nábojů. Poptávka po nich stoupla po vojenské invazi na Ukrajinu v roce 2022.
Nový podnik bude podle generálního ředitele ZVS holding Jakuba Krchňavého čtvrtým výrobcem uvedeného zboží v Evropě. Práci v něm bude mít na 300 lidí.
„Podpisem této smlouvy završujeme proces získávání celého cyklu výrobních komponentů, které potřebujeme k produkci velkorážných muničních výrobků s prodlouženým doletem. To je to, o co je dnes na trhu v Evropě asi největší zájem,“ řekl Kaliňák. Právě jeho úřad má pod kontrolou zbylý podíl v ZVS holding.
Chvála CSG: zbrojařská firma pochopila, kudy běží zajíc. A tak se vydává do Bruselu
Loni v prosinci ZVS holding ve své továrně v Dubnici nad Váhom na západě Slovenska uvedl do provozu novou linku na plnění dělostřelecké munice. Předloni společnost ve Snině na východním Slovensku otevřela novou linku na výrobu takzvaných těl pro velkorážovou munici.
ZVS holding rozšiřuje své výrobní kapacity také v souvislosti s rámcovou smlouvou se slovenským ministerstvem obrany na dodávky munice velké a střední ráže pro státy Evropské unie. Hodnota tohoto kontraktu je až 58 miliard eur (1,4 bilionu korun), nemusí ale být naplněn v celém objemu.
