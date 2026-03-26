Průměrná cena pohonných hmot u čerpacích stanic v Česku se kvůli bojům na Blízkém východě, které začaly 28. února, dostala na nejvyšší úroveň zhruba za tři a půl roku. Nejprodávanější benzin Natural 95 za poslední týden zdražil o 2,40 koruny na průměrných 41,44 koruny za litr a nafta o 4,75 koruny v průměru na 47,90 koruny za litr. Proti konci února je průměrná cena benzinu téměř o osm korun vyšší a dieselu skoro o 15 korun, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Před rokem mohli řidiči v Česku natankovat benzin o 6,70 koruny na litru levněji. Za naftu tehdy platili o 13,68 koruny na litru méně.
Nafta za 50? Už brzy. Situace je horší než po začátku války na Ukrajině, lidé chodí ve velkém i s kanystry, říká šéf Tank ONO
U některých pražských čerpacích stanic už cena nafty překročila 50 korun za litr. Někteří představitelé vládní koalice v uplynulých dnech říkali, že by stát měl přistoupit k opatřením, pokud pohonné hmoty budou stát víc než právě 50 korun za litr.
Ministerstvo financí ale v úterý uvedlo, že nebude u paliv reagovat na lokální cenové extrémy, ale na republikový průměr. Situaci ohledně růstu cen, které reagují na vypuknutí blízkovýchodního konfliktu, dál monitoruje. Vláda také upozorňovala, že důležité bude, aby ceny pohonných hmot nerostly nad úroveň v sousedních zemích.
Mezi regiony nejlevnější benzin nyní natankují řidiči v Jihočeském kraji, kde litr v průměru stojí 40,94 koruny. Nafta je nejlevnější ve Zlínském kraji. Tamní pumpy ji prodávají průměrně za 47,74 koruny za litr. Naopak nejdražší paliva jsou stále v Praze, litr benzinu je tam za průměrných 42,27 koruny a diesel za 48,42 koruny za litr.
