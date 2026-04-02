Ceny ropy ve čtvrtek prudce rostou. Reagují na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy budou dál útočit na Írán. Trump zároveň neuvedl konkrétní časový harmonogram ukončení války, což vyvolalo obavy investorů z trvalého narušení ropných dodávek. Cena severomořské ropy Brent přidávala kolem 7:30 našeho času 5,7 procenta na 106,97 dolaru za barel. Barel americké lehké ropy WTI se ve stejnou dobu zdražoval o 4,75 procenta na 104,93 dolaru.
Ve středu cena Brentu i WTI klesala. Před Trumpovým televizním projevem k národu ještě oba benchmarky zlevňovaly zhruba o dolar.
„S potěšením mohu říci, že se naše stěžejní cíle blíží splnění… Tu práci dokončíme, a dokončíme ji velmi rychle,“ řekl Trump v očekávaném projevu v hlavním vysílacím čase amerických televizí (ve středu ve 21:00 washingtonského času). Americká armáda podle prezidenta téměř dosáhla svých cílů a válka skončí za dva až tři týdny. Podrobnosti ale Trump neuvedl.
Podle analytičky Priyanky Sachdevy ze společnosti Phillip Nova trhy reagují na skutečnost, že se v projevu neobjevila žádná jasná zmínka o příměří nebo o zapojení diplomacie. „Pokud se napětí zintenzivní nebo se zvýší námořní rizika, ropa by mohla otestovat nová maxima, protože trhy zohledňují potenciální narušení dodávek,“ domnívá se Sachdeva.
