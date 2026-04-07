Maximální cena nafty na čerpacích stanicích v Česku bude ve středu 49,59 koruny za litr, litr benzinu by pak měl stát nejvýše 43,15 koruny. Oznámila to v úterý ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Cenové stropy jsou tak o více než korunu na litr výše, než je současná průměrná cena v Česku. Úřad bude cenové stropy určovat každý den. Čerpací stanice, které státem určenou cenu překročí, mohou být podle ministryně pokutovány. Provozovatelé mohou dostat pokutu až pět milionů korun. Stát bude ceny monitorovat.
Nafta se v současné době prodává v Česku za průměrných 48,51 koruny za litr a nejprodávanější benzin Natural 95 za 41,61 koruny. V porovnání s nedělí tak průměrná cena paliv stagnovala a nafta zůstává nejdražší za více než čtyři roky a benzin skoro za 3,5 roku, plyne z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.
Vláda v minulém týdnu rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marže obchodníků s palivy bude od středy nanejvýš 2,50 koruny za litr nafty i benzinu, spotřební daň od stejného dne u nafty klesne o 2,35 koruny za litr, nyní je 9,95 koruny. U benzinu zůstane daň na 12,84 koruny za litr.
Dalším opatřením bude každodenní stanovování maximální přípustné ceny paliv. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují. Středeční cenové stropy ministerstvo financí představilo v úterý. Úřad je vypočítal z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní.
Dodržování stanovených maximálních cen bude podle Schillerové kontrolovat Specializovaný finanční úřad. V případě překročení cen může provozovateli čerpací stanice uložit pokutu až do výše pěti milionů korun. Schillerová podotkla, že kvůli situaci Finanční správa ČR posílila kontrolní kapacity Specializovaného finančního úřadu.
Ministryně připustila, že na menších čerpacích stanicích mimo hlavní dálniční tahy jsou v současnosti nejen ceny, ale i nastavené marže nižší, než je stanovený vládní strop. Neobává se ale, že by jejich provozovatelé ceny zvýšili. „Kdyby dotáhli marže na 2,50 koruny na litr, tak se pro spoustu motoristů ztratí motivace u nich nakupovat. Trh si s tím poradí,“ podotkla Schillerová.
Kromě toho Schillerová dále obhajovala rozhodnutí vlády snížit spotřební daň pouze u nafty, nikoli u benzinu. Důvodem je podle ní to, že nafta tvoří zhruba tři čtvrtiny spotřebovaných paliv v Česku a používají ji i firmy ve vozidlech určených pro rozvážení zboží.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist