Podpis smluv mezi ČEZ a britskou společností Rolls-Royce SMR o přípravných pracích na výstavbu prvního malého modulárního reaktoru (SMR) v Temelíně. Podpisu budou přítomni ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček a britský ministr pro byznys a obchod Peter Kyle.
Před dvěma týdny společnost Rolls-Royce SMR, kde má ČEZ zhruba 20procentní podíl, podepsala s britskou vládní organizací Great British Energy – Nuclear (GBE-N) smlouvu na výstavbu prvních tří malých modulárních reaktorů v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu. Jde o první smlouvu na malé modulární reaktory tohoto typu v Evropě. Nyní následuje smlouva, zatím na přípravné práce, ve druhé evropské lokalitě, kterou je Temelín.
Kromě ministrů se dále zúčastní generální ředitel ČEZ Daniel Beneš, generální ředitel Rolls-Royce SMR Chris Cholerton, britský velvyslanec v ČR Matt Field a jihočeský hejtman Martin Kuba.
Přímý přenos sledujte v pátek 24. 4. 2026 od 10:00.
