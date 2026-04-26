Minulý pátek podepsali zástupci ČEZ s britskou společností Rolls-Royce SMR první smlouvu, která má vést k výstavbě malého modulárního reaktoru (SMR) v Temelíně a později i dalších lokalitách. Česko tak má šanci stát se jednou z prvních zemí, jež bude disponovat technologií, kterou mnozí považují za budoucnost jaderné energetiky.
S tím ale souvisejí i nemalá rizika. Hrozba zpoždění a prodražení je u raných projektů v praxi zatím neodzkoušených SMR výrazně vyšší, než tomu bude u pozdějších bloků. V rozhovoru pro HN to nezastírá ani šéf Rolls-Royce SMR Chris Cholerton. O to větší je však podle něj šance pro tuzemské firmy, že se v brzké fázi stanou pevnou součástí dodavatelského řetězce a budou se podílet nejen na tuzemských projektech, ale i výstavbě ve Velké Británii, Švédsku, případně i dalších zemích.
„Česko je zemí, kde existuje silná dodavatelská základna, a to zejména v oblasti komponentů jaderného ostrova. Příležitosti pro dodavatele přitom nespočívají pouze v dodávkách pro místní jednotky, ale pro celou flotilu SMR,“ říká Cholerton.
Právě jste se vrátil z Temelína, kde by měl vyrůst první malý modulární reaktor v Česku. Byla to vaše první návštěva lokality?
Už dříve jsem byl v jižních Čechách, kde jsem se sešel s hejtmanem Martinem Kubou, ale v elektrárně jsem byl poprvé. Bylo to působivé, je vidět, že Temelín je řízený velmi efektivně. A bylo samozřejmě skvělé podívat se i na místo, kde bude v budoucnu stát náš SMR a mluvit s lidmi, kteří tam pracují.
Důvodem vaší návštěvy je ovšem hlavně podpis smlouvy o provedení přípravných prací s ČEZ. Co to znamená a čeho se kontrakt týká?
- O čem je smlouva, kterou Rolls-Royce podepsal s ČEZ.
- Kdy by mohl český modulární reaktor začít vyrábět elektřinu.
- Proč se podle Cholertona SMR od Rolls-Royce plně konkurenceschopný.
- Které české firmy mají šanci se na výstavbě podíle a kdo přijde zkrátka.
