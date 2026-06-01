Společnost Agrofert uzavřela dohodu o koupi 50procentního podílu ve firmě Nitrogen Intermediate Holding, která vlastní 100 procent společnosti OCI Nitrogen. Agrofert v první fázi transakce zaplatí 55 milionů eur (1,3 miliardy Kč). Součástí dohody je také opce na koupi zbývajících 50 procent, uvedla v pondělí v tiskové zprávě mateřská společnost OCI Global.
„Dohoda představuje další krok k posílení naší stability a efektivity při zajištění výroby hnojiv a průmyslového dusíku. Jsme přesvědčeni, že tato transakce vysílá pozitivní signál všem našim obchodním partnerům,“ sdělil ČTK místopředseda představenstva koncernu Agrofert Petr Cingr.
Generální ředitel OCI Hassan Badrawi uvedl, že dohoda představuje výsledek dlouhého a komplexního procesu hledání strategického řešení pro firmu OCI Nitrogen. Předání podniku průmyslovému vlastníkovi se silnou pozicí na evropském trhu s dusíkatými produkty podle něj zajistí dlouhodobou stabilitu pro zaměstnance, zákazníky i další rozvoj společnosti.
První fáze by měla být dokončena ve druhé polovině příštího roku a předpokládá, že OCI prodá Agrofertu 50procentní podíl v OCI Nitrogen. Kupní cena odpovídá 50 procentům z hodnoty 110 milionů eur, s obvyklými úpravami o čistý dluh a transakční náklady. Transakci budou muset schválit regulační orgány a také akcionáři společnosti OCI.
Po dokončení transakce převezme Agrofert provozní kontrolu nad OCI Nitrogen a získá většinu v představenstvu, zatímco OCI si ponechá 50procentní ekonomický podíl a standardní ochranná práva společného vlastníka. Po dvou letech od uzavření první fáze bude možné koupit zbývajících 50 procent společnosti OCI Nitrogen. Cena bude vycházet ze sedminásobku průměrného upraveného hrubého zisku EBITDA za předchozí dva roky, připadajícího na prodávaný podíl, opět s úpravami o čistý dluh.
„Jako strategický investor budeme pokračovat v rozvíjení získaných aktiv s cílem zajistit udržitelný rozvoj hodnotového řetězce od hnojiv po produkci potravin. To je naše dlouhodobá strategie a závazek k zajištění dlouhodobé potravinové bezpečnosti a suverenity v Evropě,“ dodal Cingr.
Společnost OCI Nitrogen za uplynulých 12 měsíců do letošního dubna vykázala na samostatné bázi hrubý zisk EBITDA 105 milionů eur. Průměr za roky 2024 a 2025 činil 41 milionů eur.
V prvním čtvrtletí tohoto roku činil zisk EBITDA 43 milionů eur, což podle OCI odráží mimořádně vysoké ceny dusíkatých produktů. Firma upozorňuje, že tento výsledek nelze považovat za běžnou úroveň ziskovosti, protože byl ovlivněn mimořádnou geopolitickou situací a výraznou nestabilitou cen i nákladů. Na ceny hnojiv má teď značný vliv konflikt na Blízkém východě a s ním související narušení dopravních cest po moři.
Společnost Agrofert patří k největším firmám v České republice. Je jedničkou tuzemského zemědělsko-potravinářského sektoru a druhou nejvýznamnější skupinou chemického průmyslu. Působí ale i v lesnictví či obnovitelných zdrojích a zaměstnává asi 29 tisíc lidí, z toho zhruba 18 tisíc v Česku.
