Česká sázková společnost Fortuna, jejímž vlastníkem je skupina Penta, vydává dluhopisy až za 1,7 miliardy korun. Jeden má hodnotu 10 tisíc korun, splatné jsou za pět let a úročené jsou sedmi procenty. Získané peníze firma použije na expanzi. Uvedl to ve středu server Seznam Zprávy.
„Dluhopisy jsou nabízeny jak institucionálním, tak retailovým investorům,“ sdělil serveru mluvčí Penty Tomáš Weiss. Prodej už začal, úpis mají na starosti Česká spořitelna, Komerční banka a sesterská společnost Penta Banka. Mluvčí neupřesnil, jaký je zatím o dluhopisy zájem.
Peníze může Fortuna podle Weisse využít například na financování budoucích akvizic, expanze na nové trhy či dalších strategických investic. „Fortuna úspěšně realizovala akvizice například v Černé Hoře a Litvě a nadále vyhodnocuje další příležitosti v Evropě i mimo ni,“ uvedl mluvčí. Firma plánuje expanzi i v Asii, zažádala o licenci pro sportovní sázení ve Vietnamu. Zvažuje také trhy v Srbsku či Pobaltí.
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Fortuna je nejstarší českou soukromou sázkovou kanceláří, vznikla v roce 1990. Mezinárodní holding Fortuna Entertainment Group zaměstnává podle svého webu více než pět tisíc lidí. Skupina Penta Investments miliardářů Marka Dospivy a Jaroslava Haščáka firmu vlastní od roku 2005.
Média loni informovala o tom, že Penta zvažuje prodej Fortuny, nakonec ale od záměru ustoupila a naopak s hazardní skupinou expanduje. Firma působí v Česku, na Slovensku, v Polsku, Chorvatsku a Rumunsku. Loni ovládla firmu Lob, druhého největšího herního operátora v Černé Hoře.
Podle Seznam Zpráv měla Fortuna loni čistý zisk v přepočtu 1,8 miliardy korun, konsolidované tržby činily 14,2 miliardy korun.
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