Energetická budoucnost je obnovitelná, hlásá The smarter E Europe, tedy největší evropské seskupení veletrhů pro energetický průmysl, které se koná od úterý do čtvrtka v Mnichově.
„Spojuje vizionáře, inovátory a rozhodující hráče. Během tří dnů se očekává více než 100 tisíc návštěvníků,“ uvádí organizátoři akce, které se často říká zjednodušeně Intersolar, i když už zdaleka není jen o solárech.
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