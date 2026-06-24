V Evropě se chystá další obrovské IPO v obranném sektoru. Na burzách ve Frankfurtu a Paříži by se měly během července začít obchodovat cenné papíry jedné z největších evropských zbrojařských firem KNDS. Ta ve středu oficiálně oznámila, že začíná proces, který má z výrobce tanků Leopard nebo samohybných houfnic Caesar udělat veřejně obchodovatelnou společnost.
Co se dočtete dál
- Bude IPO firmy KNDS větší než CSG?
- Kdy se budou akcie KNDS na burzách obchodovat?
- Jaké vazby má KNDS na české firmy?
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