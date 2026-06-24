V Evropě se chystá další obrovské IPO v obranném sektoru. Na burzách ve Frankfurtu a Paříži by se měly během července začít obchodovat cenné papíry jedné z největších evropských zbrojařských firem KNDS. Ta ve středu oficiálně oznámila, že začíná proces, který má z výrobce tanků Leopard nebo samohybných houfnic Caesar udělat veřejně obchodovatelnou společnost.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Bude IPO firmy KNDS větší než CSG?
  • Kdy se budou akcie KNDS na burzách obchodovat?
  • Jaké vazby má KNDS na české firmy?
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.