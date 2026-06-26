Tuzemské investiční skupině Penta miliardářů Marka Dospivy a Jaroslava Haščáka se zalíbily pobaltské trhy. V březnu sázková kancelář Fortuna získala ve vůbec největší akvizici v historii Penty litevskou hazardní jedničku TOPSport. Za většinový podíl Dospiva a spol. údajně zaplatili v přepočtu přes 11 miliard korun.
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Teď ve stejném regionu úřadoval také nemocniční holding Penta Hospitals International. Ačkoliv cenovka za akvírovanou firmu bude výrazně nižší než v případě TOPSportu, pro česko-slovenské investory je to významná strategická transakce.
Co se dočtete dál
- Co přesně Penta kupuje.
- Proč expandovala zrovna do Estonska.
- Jaká mohla být cena.
- Jaké plány s tím Penta má.
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