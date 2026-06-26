Tuzemské investiční skupině Penta miliardářů Marka Dospivy a Jaroslava Haščáka se zalíbily pobaltské trhy. V březnu sázková kancelář Fortuna získala ve vůbec největší akvizici v historii Penty litevskou hazardní jedničku TOPSport. Za většinový podíl Dospiva a spol. údajně zaplatili v přepočtu přes 11 miliard korun.

Teď ve stejném regionu úřadoval také nemocniční holding Penta Hospitals International. Ačkoliv cenovka za akvírovanou firmu bude výrazně nižší než v případě TOPSportu, pro česko-slovenské investory je to významná strategická transakce.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co přesně Penta kupuje.
  • Proč expandovala zrovna do Estonska.
  • Jaká mohla být cena.
  • Jaké plány s tím Penta má.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se