Sám přiznává, že se od mikromanagementu stále ještě odpoutává těžko. Aby ne. Vždyť ještě v polovině roku 2024 byl frontovým obchodním ředitelem tuzemských rezidenčních projektů Penty, v červenci téhož roku přezval řízení Penta Real Estate pro Česko a další kariérní růst přišel už o necelé dva roky později.
Letos v dubnu se stal generálním ředitelem celého mezinárodního holdingu Penta Real Estate, který aktuálně působí ve třech zemích, ale jeho ambice jsou násobně vyšší. Co to pro něj obnáší? Jak balancuje mezi osobním zapojením v jednotlivých projektech v Česku, třeba účastí na jednáních zastupitelstva ve Špindlerově Mlýně, a strategickým řízením mezinárodní skupiny, která vzala útokem Londýn a chystá se na Polsko?
Co se dočtete dál
- Jaké plány v čele Penta Real Estate má.
- Jak se vyvíjí akvizice Bubnů.
- Co chystá v Polsku a v Británii.
- Proč stále věří v plány Penty ve Špindlerově Mlýně.
- Kde se zlobí se skupinou PPF.
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