Ještě na konci minulého roku to byli spojenci, kteří společně rozjížděli jeden z největších projektů českého kapitálu na poli digitálních aktiv. Investiční skupina Jakuba Havrlanta oznámila velké spojení se společností Solmate (dříve Brera Holdings) kotovanou na americkém Nasdaqu. Skrze svou společnost RockawayX měla za cíl vybudovat globálního lídra v oblasti blockchainové infrastruktury s aktivy pod správou přesahujícími dvě miliardy dolarů.
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- O co jde ve sporu v rámci společnosti Solmate.
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- Jaký dopad kauza má.
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