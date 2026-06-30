Boss Café, Kenneth Cole nebo Smyk. Česko je stále atraktivní pro zahraniční maloobchodní značky, a to jak luxusní, tak cenově dostupné. Od začátku roku jich na tuzemský trh přišlo 16, stejný počet jako před rokem. Se zjištěním přišla poradenská společnost Cushman & Wakefield.
Letošní rok bude podle odhadů firmy patřit k silnějším co do počtu nově příchozích značek na český trh. Zatím rekordní byl rok 2024 s celkovým počtem 52 značek. Nejslabší byl naopak za posledních osm let rok 2019, kdy šlo zhruba o polovinu.
Nejvíce nováčků – celkem sedm – působí v oblasti gastronomie. Po fastfoodech Popeyes či Five Guys chtějí zkusit štěstí u českých zákazníků asijské knedlíčky Home of Dumplings se svou první provozovnou u pražského náměstí Jiřího z Poděbrad nebo Best Market u metra Budějovická s nabídkou ukrajinských a dalších specialit z východní Evropy.
Co se dočtete dál
- Které značky letos vstoupily na český trh.
- Kam nejčastěji míří nově příchozí obchodníci.
- Které další zahraniční koncepty mají do Česka namířeno.
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