Asi před deseti lety mě jeden týdeník požádal, abych pro něj sestavil žebříček deseti nejvlivnějších Čechů v Bruselu. Pořadí jsem konzultoval s Martinem Povejšilem, tehdejším českým velvyslancem při Evropské unii a elitním diplomatem. O tom, koho bych měl dát na první místo, nezapochyboval ani na vteřinu. „Ivan má větší vliv než my všichni dohromady,“ suše konstatoval.

Ivan Hodáč přitom už tehdy v Bruselu nezastával žádnou výkonnou funkci. Ale měl za sebou kariéru, jaké v Evropě nedosáhl žádný Čech před ním ani po něm. Dostal se až do těch úplně nejvyšších pater byznysu, odkud měl přímý přístup k nejvlivnějším politikům. Deník Financial Times, který čte světová byznysová a politická elita, ho označil za „jednoho z nejvytrvalejších a nejúspěšnějších lobbistů v Bruselu“.

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