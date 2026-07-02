Považuji perspektivně za možné, že Volkswagen převezme čínský výrobce jako třeba BYD. Tato slova v rozhovoru pro list Süddeutsche Zeitung věnovaném problémům evropského hospodářství pronesl Moritz Schularick, šéf Kielského ústavu světového hospodářství.
Uznávaný a hojně citovaný německý ekonom svojí stručnou poznámkou vyvolal v Německu značný rozruch. Vzápětí se objevily argumenty, které jednoznačně mluví proti takovému scénáři. Ve svém komentáři je shrnuje časopis Automobilwoche. Podle jeho analýzy jsou vlastnické a mocenské poměry ve Volkswagenu takové, že myšlenka na převzetí Volkswagenu čínským rivalem je prostě neprůchodná.
Co se dočtete dál
- Jaké překážky by stály v cestě čínskému zájemci o ovládnutí VW?
- Jaká je vlastnická struktura Volkswagenu a kdo má zásadní slovo?
- Co na celou věc říkají odborníci na automobilový průmysl?
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