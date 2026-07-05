Americká společnost Uber přibrzdila vlastní organickou expanzi v Evropě. Na začátku letošního roku Uber oznámil, že rozšíří službu rozvozu jídla Uber Eats o sedm nových zemí v Evropě. Jednou z nich mělo být i Česko. Podle listu Financial Times ale nakonec Uber spuštění služby v pěti ze sedmi zemí odloží.
Uber listu Financial Times sdělil, že se rozhodl expanzi pozastavit po „mimořádném úspěchu“ spuštění služby ve Finsku a Dánsku. Nyní se chce podle firmy zaměřit na „udržení současné dynamiky“ na trzích, kde už působí.
Uber však nebrzdí expanzi pomocí akvizic. Americká firma se sídlem v San Francisku skupuje podíl v německé společnosti Delivery Hero. Letos v květnu Uber nabídl akcionářům Delivery Hero za odkup akcií za 33 eur za kus.
Podle agentury Reuters se podíl Uberu v německé firmě rozvážející jídlo zvýšil z původních sedmi procent na téměř 37 procent. Naposled Uber posílil odkoupením části akcií od dalšího akcionáře, společnosti Aspex Management. Tento aktivistický akcionář v květnu dotlačil k rezignaci generálního ředitele Delivery Hero Niklase Östberga.
Pod Delivery Hero patří i v Česku působící značka Foodora (dříve Dáme jídlo). Na českém trhu působí i další rozvážkové služby - Bolt Food, Wolt nebo Rohlík. Do roku 2020 byl na tuzemském trhu přítomný i Uber Eats.
Český Uber v únoru potvrdil, že letos v Česku znovu svou rozvážkovou službu nabídne. Podle mluvčí Uberu pro ČR Iwony Kruk firma svoje plány nemění. "Rozhodli jsme se však start odložit, abychom měli více času zajistit všechny potřebné provozní podmínky a byli na vstup na český trh co nejlépe připraveni," uvedla Kruk.
Vedle Česka měl Uber expandovat ještě do Rakouska, Norska, Řecka a Rumunska. Spolu s Finskem a Dánskem měla expanze na tyto trhy přinést Uberu v následujících třech letech tržby navíc v hodnotě jedné miliardy dolarů (přes 21 miliard korun).
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