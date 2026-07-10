Umělá inteligence usnadňuje vývoj softwaru a může tak připravit technologické firmy o klíčové zakázky. S pokroky AI totiž korporace začínají přehodnocovat vydávání obrovských objemů peněz softwarovým firmám. Příkladem je kavárenský řetězec Starbucks – ten pod vedením nového šéfa Briana Niccola podniká kroky k vývoji vlastních systémů a plánuje jimi nahradit aplikace od Microsoftu či IBM.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký software chce Starbucks nahradit a proč.
  • Jak to souvisí s celkovou transformací společnosti.
  • Proč jsou akcie Starbucksu dražší než Microsoftu.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.