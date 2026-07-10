Umělá inteligence usnadňuje vývoj softwaru a může tak připravit technologické firmy o klíčové zakázky. S pokroky AI totiž korporace začínají přehodnocovat vydávání obrovských objemů peněz softwarovým firmám. Příkladem je kavárenský řetězec Starbucks – ten pod vedením nového šéfa Briana Niccola podniká kroky k vývoji vlastních systémů a plánuje jimi nahradit aplikace od Microsoftu či IBM.
Co se dočtete dál
- Jaký software chce Starbucks nahradit a proč.
- Jak to souvisí s celkovou transformací společnosti.
- Proč jsou akcie Starbucksu dražší než Microsoftu.
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