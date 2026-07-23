Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v červnu meziročně stoupl o 13,6 procenta na 1,148 milionu. Ve zprávě o registracích nových vozidel to ve čtvrtek uvedlo Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Dál posílili čínští výrobci. Za celou první polovinu roku se prodej vozů zvýšil o 5,7 procenta na 5,897 milionu.
Zatímco prodej vozidel výhradně se spalovacím motorem se v červnu snížil, prodej bateriových elektromobilů (BEV) vzrostl o více než 60 procent na 270 557 kusů. Vyšší prodej zaznamenaly také hybridní vozy.
Podíl elektromobilů se do konce června vyšplhal na 20,7 procenta z 15,6 procenta ve stejném období loni. Registrace hybridních elektromobilů tvořily 37,3 procenta trhu a nadále zůstávají preferovanou volbou unijních spotřebitelů. Současně klesl celkový tržní podíl benzinových a naftových vozů na 29,7 procenta z 37,8 procenta v první polovině loňského roku.
Z největších automobilových trhů zaznamenalo větší růst Německo, kde se v červnu zaregistrovalo o 15,7 procenta více vozů. Ve Francii byl nárůst nižší, a to 11,4 procenta, a podobně tomu bylo v Itálii s 10,6 procenta. Ve Španělsku byl nárůst ještě nižší, v červnu činil 7,8 procenta.
Volkswagen si udržel pozici lídra trhu v celé EU, jeho prodej vzrostl o 7,3 procenta na 291 366 vozů. Skupina Stellantis, mateřská společnost značek Fiat, Peugeot a Opel, zaznamenala jakožto druhý největší hráč na trhu nárůst o 7,1 procenta, zatímco třetí největší prodejce Renault vykázal růst o 3,6 procenta.
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Automobilka Škoda Auto, která je součástí německé skupiny Volkswagen, v červnu prodej v zemích EU podle údajů ACEA meziročně zvýšila o 10,1 procenta na 73 855 vozů. Podíl této značky na unijním trhu ale klesl na 6,4 procenta ze 6,6 procenta před rokem, stejně jako tržní podíl celé skupiny Volkswagen.
Nadále výrazně posilují čínští výrobci, jako jsou Chery, BYD a Leapmotor. BYD v červnu meziročně zvýšila prodej téměř o 200 procent, Chery dokonce o 271 procent a Leapmotor o 496 procent. Tržní podíly čínských prodejců za prvních šest měsíců roku však zůstávají zatím skromné a pohybují se kolem jednoho až tří procent.
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