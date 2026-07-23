Americká společnost Groupon, která provozuje slevový a zážitkový portál, se pod českým vedením snaží obrátit ztrátový byznys do zisku. Využít k tomu chce ve velké míře umělou inteligenci a transformovat se v takzvanou „AI-first společnost“. Příběh trh očividně zaujal – za poslední měsíc akcie vzrostly o desítky procent.

Zbývá vám ještě 80 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Proč akcie za poslední měsíc Grouponu výrazně narostly.
  • Jak to může být s akciemi Grouponu dál.