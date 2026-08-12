Meziroční růst spotřebitelských cen ve Spojených státech v červenci zpomalil na 3,4 procenta z tempa 3,5 procenta v červnu. Pomohl pokles cen pohonných hmot, uvedlo ve středu ve své zprávě americké ministerstvo práce. Pokles je v souladu s očekáváním analytiků.
Ačkoli se inflační hodnota drží podobně jako v červnu výrazně nad dvouprocentním cílem americké centrální banky (Fed), prudký růst cen tažený drahými energiemi slábne. Ceny však zůstávají rozkolísané a závislé na neustále se měnící situaci na Blízkém východě, napsal web CNBC.
V meziměsíčním srovnání index spotřebitelských cen v červenci vzrostl o 0,1 procenta po červnovém poklesu o 0,4 procenta.
Po vyloučení kolísavých cen potravin a energií se v červenci index spotřebitelských cen meziročně zvýšil o 2,5 procenta po červnovém růstu o 2,6 procenta. Bylo to nejpomalejší tempo od března 2021.
Slabý pokles inflace by mohl zmírnit tlak na představitele Fedu, aby v reakci na rostoucí náklady zvyšovali úrokové sazby, píše agentura Reuters. Mírnější červencové údaje o inflaci pravděpodobně vyloučí možnost zářijového zvýšení úrokových sazeb, napsal server Yahoo! Finance.
Akciové trhy v USA v reakci na zprávu o inflaci mírně posilují. Výnosy vládních dluhopisů klesají.
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