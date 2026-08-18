Evropská komise schválila převzetí přední polské logistické společnosti InPost mezinárodním konsorciem investorů. V úterý o tom informovala v denním přehledu. Součástí konsorcia je rovněž investiční společnost Advent International, americká společnost FedEx a současní akcionáři, k nimž patří i česká společnost PPF a firma A&R, která patří zakladateli a generálnímu řediteli InPost Rafalovi Brzoskovi.
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Komise transakci posuzovala v rámci standardního řízení o kontrole spojování podniků, jehož cílem je zajistit hospodářskou soutěž v celé EU. Uvedla, že zákazníci obvykle přecházejí mezi službami několika různých poskytovatelů.
„Oznámená transakce nevyvolá obavy z narušení konkurenčního prostředí vzhledem k jejímu omezenému dopadu na hospodářskou soutěž na trzích, na kterých firmy působí,“ uvedla komise. Ta je exekutivním orgánem Evropské unie a má rozsáhlé pravomoci.
Současným akcionářům bude nabídnuto 15,60 eura za akcii, přičemž hodnota celé společnosti se odhaduje na 7,8 miliardy eur (189 miliard korun), uvedla agentura PAP. Až bude transakce dokončena, budou mít Advent a FedEx ve společnosti každý po 37 procentech, A&R bude vlastnit 16 procent a PPF deset procent.
Společnost InPost byla založena v roce 2006 a z domácího provozovatele zásilkových služeb se přeměnila ve významného logistického hráče na evropském trhu. Působí v devíti zemích včetně Británie, Francie a Nizozemska. Společnost je známá především rozsáhlou sítí automatizovaných výdejních boxů, které jsou zákazníkům k dispozici nepřetržitě.
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