Britský digitální finanční dům Revolut má v Česku již více než milion běžných klientů a výrazněji se nyní snaží prorazit i mezi podniky. Aktuální čísla hovoří o tom, že banka na zdejším trhu roste v oblasti firemního bankovnictví v celkovém objemu transakcí dvakrát rychleji, než jaký je průměr ve zbytku světa. „Objem transakcí se zde loni více než zdvojnásobil a odpovídá dynamice celého regionu střední a východní Evropy,“ říká James Gibson, partner v Revolutu a ředitel Revolut Business.

V rozhovoru pro HN mimo jiné zmiňuje, co podle něj budou největší trendy v oblasti firemního bankovnictví a kdy firma hodlá na trh uvést například kreditní karty a jiné druhy úvěrů.

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Co se dočtete dál

  • Jaké nové produkty a služby Revolut chystá v oblasti firemního bankovnictví.
  • Co povede podle Gibsona k utlumení poplatků za mezinárodní platby.
  • Co Revolut chystá v oblasti zhodnocování volných úspor pro firmy a kudy se bude v tomto směru ubírat trh.