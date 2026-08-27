Jsou nové, kompletně zařízené nábytkem i spotřebiči a za jejich pronájem lidé zaplatí v průměru o čtvrtinu více než za běžný byt ve starší zástavbě. Přesto o bydlení v těchto moderních nájemních domech se službami neutuchá zájem a investoři se pouští do výstavby dalších projektů.
V dohledné době bude mít Praha 15 tisíc takzvaných „build-to-rent“ (BTR) jednotek. Jde o byty k dlouhodobému pronájmu s profesionální správou, které si v posledních letech nechávají ve velkém stavět na klíč realitní fondy, pojišťovny a další investoři. Většina ze zmíněného počtu je zatím stále na papíře, v provozu je nyní 3400 bytů ve 23 projektech. Údaje zveřejnila poradenská BTR Group, jež monitoruje moderní projekty s minimálně 50 jednotkami k pronájmu.
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- Kolik zařízených nájemních bytů vznikne v dalších dvou letech v Praze.
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