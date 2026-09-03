Start-up InfraHex z Úval u Prahy se jako první česká firma dostal do nejužšího programu akcelerátoru NATO Diana nazvaného Mission Track. Postoupil mezi patnáct firem z více než 3600 projektů, které budou v dalších měsících mít možnost využívat testovací centra aliance, dostanou příležitost ucházet se s podporou aliance o zakázky v členských zemích a na to vše dostanou 300 tisíc eur.

InfraHex, který vyvinul speciální tkaninu, která dokáže vojáky i techniku „zneviditelnit“ před různými způsoby detekce včetně infračervených paprsků, je v patnáctičlenné skupině jediným zástupcem ze střední Evropy.

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Co se dočtete dál

  • Co vyvinul InfraHex.
  • Co znamená postup mezi 15 nejlepších z 3600.
  • K čemu takovou věc vojáci potřebují.