Česko se postupně odklání od skládkování komunálního odpadu, spaloven pro jeho energetické využití má ale zatím nedostatek. Podle státního plánu odpadového hospodářství jich je potřeba víc, jejich budování má proto štědrou dotační podporu.
Nyní jsou v provozu čtyři zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO) – v Praze, Brně, Liberci a Chotíkově u Plzně. Poslední z nich se otevřelo v roce 2016. Teď se po desetileté pauze blíží spuštění dalšího. V Komořanech u Mostu dokončuje United Energy ze skupiny EPH Daniela Křetínského zařízení s kapacitou 150 tisíc tun odpadu ročně. Projekt, o němž se začalo uvažovat už před 16 lety, vyjde na necelých šest miliard korun a z Modernizačního fondu získal dotaci téměř 2,6 miliardy. Do velké míry nahradí provoz uhelné Teplárny Komořany, u níž stojí.
ZEVO Komořany má být první spalovnou z nové vlny projektů, které začnou fungovat a v příštích letech výrazně rozšíří kapacitu pro energetické využití odpadu.
Co se dočtete dál
- Jak probíhá postupné spouštění spalovny a kdy se naplno rozjede.
- Proč příprava ZEVO Komořany trvala 16 let.
- Kde s dotační podporou vznikají další spalovny.