Pražská burza se dočkala prvního ETF fondu, který kopíruje její index PX. Obchodování s ním na domácím parketu začíná v pondělí. Investoři tak dostanou vůbec poprvé příležitost jednoduše nakupovat deset největších titulů – od Erste, ČEZ až po Monetu či CSG.

Za novým nízkonákladovým ETF stojí investiční skupina Wood & Company. Její partner Jan Sýkora v rozhovoru pro HN popisuje, jak může tento produkt proměnit celý domácí kapitálový trh a proč by do něj měli čeští investoři vstoupit. Odkrývá také poplatkovou strukturu nebo způsob nakládání s dividendami. „Kdybych se měl dnes rozhodovat mezi střední Evropou a Amerikou, vychází mi z toho Praha lépe,“ tvrdí a poukazuje přitom na klíčový fakt, který oba trhy zásadně odlišuje.

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Co se dočtete dál

  • Jak bude nové ETF na české akcie fungovat.
  • Jak to bude s poplatky a dividendami.
  • Proč mohou být české akcie lepší než americké.

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