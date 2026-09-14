Umělá inteligence se podle zakladatele Rohlíku Tomáše Čupra rozvíjí tak rychle, že by uvítal zpomalení jejího dalšího vývoje. „Nejsme připraveni,“ řekl na konferenci Planeta AI, kterou v pondělí pořádaly Hospodářské noviny.
Navázal tím na debatu, která v technologickém světě sílí s rostoucími schopnostmi nejnovějších modelů. Část výzkumníků a šéfů technologických firem varuje, že jejich vývoj postupuje rychleji než schopnost společnosti reagovat na možná rizika, s čímž souhlasí i Čupr. Během nástupu internetu měla podle něj společnost na změnu práce a vzdělávání více času, nyní přichází podobná proměna mnohem rychleji. „Dceři je osm a já nevím, co jí mám do budoucna poradit,“ poznamenal.
Tomáš Mikolov, odborník na umělou inteligenci a zakladatel BottleCap AI, vidí větší nebezpečí jinde. Výzvy ke zpomalení slýchá už roky a za současnou debatou vidí hlavně obchodní zájmy velkých technologických firem. „Bral bych je vážně, kdyby zrušili svůj výzkum a firmu zavřeli. To se ale nestane,“ řekl. Mnohem více se obává zaostávání Evropy za Spojenými státy a Čínou. Pokud se situace nezmění, hrozí podle něj Evropě role „technologické kolonie“.
Rozdílné názory na rychlost dalšího vývoje ale byly jen jednou částí konference v pražském O2 universu. Velká část vystoupení se věnovala mnohem bezprostřednější otázce, tedy co už umělá inteligence ve firmách reálně mění.
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