Vítězem soutěže Firma roku není letos v Moravskoslezském kraji žádný podnik spojený s těžkým průmyslem, ale provozovatel komerčně úspěšného Divadla Mír. Tím je firma elieva, kterou založil herec Albert Čuba. Vedle divadla elieva taky natáčí vlastní filmy a seriály a má i svou streamovací platformu MírPlay. Nejnověji půjde do kin i jí produkovaný film Narozeniny od Jana Hřebejka, který předtím stejnojmennou divadelní hru v Ostravě režíroval.
Čuba působil jako herec v jiných ostravských divadlech a nebyl spokojený s tím, jak systém funguje a jak platí umělce. „Když jsem si stěžoval, dostal jsem stručnou odpověď: Tak si založ vlastní divadlo,“ říká Čuba k počátkům Divadla Mír, jež vzniklo v budově bývalého kina v Ostravě-Vítkovicích v roce 2017 a ročně přiláká 50 tisíc diváků.
Inspiraci hledal ve fungování prvorepublikového Divadla Vlasty Buriana, ale i v současných produkcích na newyorské Broadwayi a v londýnském West Endu.
V Ostravě se postupně podařilo vytvořit byznysmodel, díky němuž je divadlo při ročních tržbách kolem 70 milionů korun v zisku. Lidé do něj chodí převážně na komedie a je v něm vyprodáno, i když vstupné činí kolem 800 nebo 900 korun, protože divadlo nestojí na grantech a dotacích.
Druhé divadlo v Ostravě
Čubova firma ale zároveň dokázala přesvědčit banku, aby zaúvěrovala nákup a rekonstrukci dalšího divadla Odeon, jež vzniká na sídlišti v ostravské Hrabůvce v prostorách bývalého kina Vítek. Albert Čuba sní také o tom, že v Ostravě jednou postaví úplně novou scénu na zelené louce.
„V Divadle Mír otestujeme humor na živém publiku, Mír Production z úspěšných nápadů vytvoří prémiový videoobsah a MírPlay se postará o distribuci – ať už jde o hotové filmy, nebo živé přenosy ze sálu pro diváky, kteří se k nám do Ostravy nedostanou,“ říká Čuba, který je zároveň součástí čtyřčlenné improvizační skupiny Tři Tygři.
Uskupení svými skeči prorazilo na YouTube a jeho profil má 325 tisíc odběratelů. Tvoří také základ souboru 11 herců, kteří v Divadle Mír hrají a přitáhli k němu pozornost diváků i bez slávy vybudované v televizi. Vedle toho má firma elieva 14 zaměstnanců, kteří zajišťují kompletní management, produkci a provoz.
„Divadlo Mír je celorepublikový fenomén, dosáhli famózního úspěchu nejen uměleckého, ale i byznysového. Klobouk dolů, co se jim povedlo, můžeme je považovat za vzor pro všechny, kteří podnikají v kultuře,“ vysvětluje první místo Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen, která je titulárním partnerem soutěže, jejímž vyhlašovatelem jsou HN.
Jako druhou vítěznou firmu v Moravskoslezském kraji porota vybrala společnost Zahrada Flora, což je rodinné zahradnictví v Úvalnu s tropickým skleníkem a orchidejemi. Na třetím místě skončila stavební firma Metosa Group z Krnova.
Vítězové soutěže v Moravskoslezském kraji
Volkswagen Firma roku 2026 Moravskoslezského kraje:
1. elieva – provozovatel Divadla Mír (Ostrava)
2. Zahrada Flora – rodinné zahradnictví s tropickým skleníkem a výstavou motýlů a orchidejemi (Úvalno)
3. Metosa Group – stavební firma (Krnov)
Moneta Živnostník roku 2026 Moravskoslezského kraje:
1. David Valach – truhlářství (Vrbno pod Pradědem)
2. Markéta Nováčková – rodinná farma (Stará Bělá)
3. Jiří Polášek – tvorba autorských loutek (Vyšní Lhoty)
Moneta Živnostník roku Srdcař 2026 Moravskoslezského kraje:
Nika Krpešová – navrhování a výroba textilu z vlny vlastních ovcí chovaných na ekofarmě (Staré Hamry)
Ekonomicky nejúspěšnější firma roku 2026 Moravskoslezského kraje:
Favea – vývoj a zakázková výroba nutraceutik (Kopřivnice)
Truhlářem díky přání seniorky
Podnikání vítěze soutěže Živnostník roku Moravskoslezského kraje začalo v roce 2015. David Valach pracoval jako vedoucí v domě sociálních služeb ve Vrbně pod Pradědem. Jedna z žen v domově měla kvůli věku problémy s pohybem, ale zároveň toužila zahradničit. Z původního slibu sehnat jí mobilní zahrádku na kolečkách se Valach posunul k tomu, že dřevěnou zahrádku sám vyrobil.
„Nabídl jsem to také do jiných domovů a zájem byl obrovský. Pak jsem se několik měsíců prakticky nezastavil. Musel jsem dát v práci výpověď, abych to stíhal,“ popisuje Valach začátek svojí živnosti, která z výroby v obýváku vyrostla v dílnu. Za 11 let vzniklo truhlářství s obratem několik milionů korun, které zaměstnává čtyři lidi a má i vlastní e-shop, kde nabízí desítky výrobků.
Valach se vědomě snaží nedělat jen individuální truhlařinu, ale i sériovější dřevěné výrobky, které vymýšlí a navrhuje. Vedle mobilních zahrádek pro lidi se sníženou pohyblivostí prorazil například s dřevěnými truhlíky Floris. Do většího byznysu pronikl s celodřevěnými lžícemi na obuv pod značkou Marli. Ty si u něj objednávají globální firmy jako Puma či Baťa.
Vedle podnikání se Valach angažuje ve Vrbně pod Pradědem jako zastupitel. A je členem spolků, které se zaměřují na historii Jeseníků a záchranu místních kulturních památek. Ve spojení s řízením dílny to vede k tomu, že už na práci se dřevem nemá tolik času. Což se rozhodl změnit. „Každý pátek půjdu do dílny a budu vyrábět,“ dodává.
Druhé místo mezi živnostníky získala v Moravskoslezském kraji Markéta Nováčková, která se s rodinou ve Staré Bělé věnuje rostlinné a živočišné výrobě a zpracování masa. Třetí je Jiří Polášek, jenž ve Vyšní Lhotě vyřezává originální loutky.
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