Představte si, že si po čase chcete osvěžit svůj oblíbený román, například Haškova Švejka. Zapnete čtečku knih, s chutí se ponoříte do atmosféry skomírajícího Rakouska-Uherska. Hned v úvodu ale zjistíte, že známá otázka titulního dobrého vojáka „Máš rád Turky? Máš rád ty pohanský psy?“ adresovaná hostinskému Palivcovi v textu chybí. Ne, není to tím, že jste si dílo špatně zapamatovali. Pasáž totiž mohl změnit vydavatel ve snaze zmírnit výroky na adresu západoasijského národa.
Na první pohled absurdní situace je dnes možná. V roce 2023 například britské nakladatelství Puffin ve spolupráci se správci spisovatelovy pozůstalosti vydalo upravené verze několika titulů Roalda Dahla, z nichž byla odstraněna potenciálně problematická slova, jako například „tlustý“ či „ošklivý“. Přepsaná verze se pak v rámci automatické aktualizace mimo jiné dostala i do některých čteček čtenářů, kteří si díla pořídili v minulosti.
Co se dočtete dál
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