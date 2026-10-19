Není to zase tak dávno, co byl výrobce luxusních sportovních vozů Porsche AG ziskovou perlou mateřského Volkswagenu. V roce 2023 dosáhl rekordního provozního zisku 7,3 miliardy eur, když prodal přes 320 tisíc aut s průměrnou osmnáctiprocentní ziskovou marží. Loni klesla na pouhé 1,1 procenta. Za prvních devět měsíců letošního roku se ale rýsuje výrazné zlepšení. Firma přitom stojí na začátku rozsáhlých změn, s nimiž počítá nová rozvojová strategie do roku 2035.
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- Co Porsche dovedlo do neradostné situace, ve které se nyní nachází.
- Co obsahuje strategie, kterou pro firmu přichystal Michael Leiters.
- Co si výrobce luxusních sportovních vozů slibuje od konceptu Mission S.
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