Zakladatelé pražského start-upu Born Digital Tomáš Malovec a Zenon Sliwka jsou neustále ponořeni v umělé inteligenci. Aby ne: jejich společnost se věnuje vývoji AI agentů a takzvaných digital humans, laicky řečeno digitálních pracovníků, kteří umí komunikovat, analyzovat, rozhodovat a vykonávat reálné procesy napříč kanály i interními systémy. Automatizují kontaktní centra, urychlují obsluhu firemních zákazníků, snižují na minimum rutinní práci zaměstnanců nebo dodávají avatary na školení zaměstnanců.
Jejich klientela je přitom rozmanitá: od veřejné správy přes zdravotnictví, energetiku, bezpečnostní složky až po výrobce bankomatů. Ve společnosti založené v roce 2019 pracuje kolem 70 zaměstnanců a má 150 zákazníků ve 30 zemích světa. Každý rok roste obrat firmy o padesát procent, v loňském roce činil bezmála 78 milionů korun a jako start-up už jsou v zisku jednotek milionů korun.
Ze tří pozic je dnes jedna. Člověk by měl díky AI zvládat práci od A do Z, říká zakladatel Mews Richard Valtr
„Každý rok dostávám otázku, jak se počet zaměstnanců změní příští rok, když na tržbách rosteme o desítky procent. AI ale změnilo metriku růstu. Chci být stále na 70 lidech, protože díky umělé inteligenci zvládneme mnohem více práce, než jsme zvládali doteď. Rosteme ale o role, které nejsou tolik ohrožené AI, tedy o ty manažerské,“ říkají v rozhovoru zakladatelé, jejichž start-up zvítězil v pražském kole soutěže Firma roku.
Co se dočtete dál
- Jak AI změnilo metriku růstu.
- Jak přistupují k náboru lidí.
- Jak se změnil svět vývojářů.
- Jaké jsou plány start-upu.
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