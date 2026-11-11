Televize Nova na svých šesti volně dostupných kanálech od středy 18. listopadu znemožní při zpětném zhlédnutí přetáčení reklamních bloků. Chce tak zvýšit reklamní výnosy použitelné pro vlastní tvorbu. Uvedla to ve středu v tiskové zprávě. Podobný krok již zavedla skupina Prima před čtyřmi roky.
TV Nova se loni dařilo. Zisk zvýšila o 58 procent, nejvíc výnosů má z reklamy
„Chceme dál divákům přinášet kvalitní české seriály, zábavu, reality show i zpravodajství. To vyžaduje dlouhodobé a stabilní investice do původního obsahu, pro které potřebujeme předvídatelné financování. Reklama je jeho důležitou součástí a nové nastavení nám vytváří podmínky pro další rozvoj naší tvorby,“ uvedl generální ředitel Novy Daniel Grunt.
Nova zároveň nabídla operátorům možnost nahradit při zpětném sledování původní televizní reklamu digitální. V takovém případě by diváci zhlédli první tři minuty reklamního bloku a zbytek mohli přetočit. Pokud operátoři nabídku nevyužijí, zůstává původní televizní reklama, kterou přetočit nelze.
Změna se bude týkat pouze volně dostupných programů TV Nova, tedy Nova, Nova Cinema, Nova Fun, Nova Krimi, Nova Lady a Nova Action.
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