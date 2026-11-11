Dvouciferný nárůst tržeb české zbrojní skupiny CSG miliardáře Michala Strnada se zastavil. Jeden z největších výrobců velkorážové munice v Evropě má i nižší provozní marže. Důvodem je vyšší podíl dodávek pozemní techniky, kde jsou nižší marže a mnohem vyšší náklady. Pozitivním číslem ve výsledcích CSG je jen nárůst objemu nových zakázek o jednu miliardu eur na celkových 18 miliard eur, v přepočtu asi 438 miliard korun.  

Výsledky se okamžitě projevily na propadu akcií CSG, které v úterý na amsterdamské burze uzavíraly na 13,44 eura za kus. Ve středu se obchodují kolem 10 eur, což je propad o více než 20 procent. Upisovací cena akcií při lednovém IPO na burze v Amsterdamu byla 25 eur a první den obchodování dokonce 33 eur.

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Co se dočtete dál

  • Proč CSG ve třetím čtvrtletí klesly tržby i marže.
  • Proč se CSG zvyšuje pracovní kapitál.
  • Jaký je výhled firmy do konce roku a pro rok 2027.
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