Společnost Emun letos slaví patnáct let. Začínala v době, kdy v Česku nefungovaly svěřenské fondy a pojem family office skoro nikdo neznal. Dnes pomáhá podnikatelským rodinám chránit a předávat majetek napříč generacemi a podílí se na správě majetku v trustech a nadacích v objemu přes 64 miliard korun.

Vedle obhospodařování individuálních klientských portfolií založil Emun řadu fondů, mezi nimi Emun Global Unicorns. Přes něj mají klienti Emunu podíly v nejžádanějších soukromých firmách světa. Jednou z nich je Anthropic. Společnost, která stojí za modelem Claude a patří k nejrychleji rostoucím firmám na světě. Ve čtvrtek 19. listopadu se navíc chystá vstoupit na americkou burzu Nasdaq. Hodnota Anthropicu by přitom mohla dosáhnout až 1,5 bilionu dolarů, což by z něj učinilo jedno z největších IPO v historii. 

Se zakladatelem Emunu Petrem Laštovkou jsme mluvili o tom, jak složité je dostat se k podílům v takových firmách, proč současný rozmach AI nelze srovnávat s dot-com bublinou nebo jak čeští dolaroví milionáři přemýšlejí o plánu B a jak se staví portfolia pro turbulentní dobu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak je možné se dostat k podílům firem jako Anthropic nebo Revolut.
  • Jak dnes přistupují klienti Emunu k plánu B.
  • Jak se staví odolné portfolio pro turbulentní dobu.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.