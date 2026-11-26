Před osmi lety založil podnikatel Lukáš Sedláček s manželkou Johanou sociální síť Poetizer. Od počátku měla dvojice globální ambici propojit básníky po celém světě. Nejprve se to dařilo, dva roky po založení měla aplikace přes 120 tisíc uživatelů ze 120 zemí světa, kteří na netradiční síti publikovali své básně. Na další expanzi získal start-up v roce 2020 dokonce finanční injekci ve výši 70 milionů korun od matematika a zakladatele společnosti RSJ Karla Janečka.
„Pomocí investice nechceme docílit ničeho menšího, než je etablování této české sociální sítě bok po boku velikánů, jako je Instagram či TikTok,“ svěřil se tehdy se smělými plány Sedláček. Dnes je jasné, že se to nepovede – firma na sebe ve středu podala insolvenční návrh.
Co se dočtete dál
- Kolik firma dluží.
- Za jakými dalšími projekty Sedláček stojí.
- Jak vznikl nápad na založení sítě pro básníky.
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