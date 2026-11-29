Už za dva týdny se v Česku změní jízdní řády vlaků a letos to bude provázet i jedna z největších expanzí menších dopravců na úkor Českých drah. Velké balíky regionálních linek v Ústeckém kraji převezme RegioJet a v Plzeňském kraji Arriva, nejsledovanější je ale převzetí rychlíkové linky R9 z Prahy do Brna přes Vysočinu.
Na začátku listopadu HN upozornily na to, že RegioJet nebude mít v prosinci k dispozici ani jeden z objednaných nových vlaků od polské Pesy Bydhošť a jaká nouzová opatření bude muset dopravce udělat.
Mezitím se rozběhl předprodej jízdenek a ten ukazuje ještě složitější obrázek. Míst, která půjdou do přímého prodeje, bude jen velmi omezený počet, hlavně v nejlevnější kategorii Economy. A sedadel citelně ubude i na komerčních spojích RegioJetu do ostatních destinací, protože právě z nich firma vezme náhradní vagony pro R9.
Co se dočtete dál
- Jak velký problém to bude pro RegioJet ekonomicky.
- A jaký je teď výhled na dodání nových souprav.
- Do kdy rozhodně nebudou k dispozici.
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