Rok 2021 měl být rokem IPO – prvních veřejných nabídek akcií – ze strany největších tuzemských skupin v čele s impériem PPF. Smršť burzovních emisí se však nakonec nekonala, když se podíly ve firmách i celé společnosti prodaly přímému zájemci. Letos by se však mohla situace zlepšit. Stále se na trhu hovoří o IPO loterijní skupiny Allwyn Entertainment (dříve Sazka Group) ze skupiny KKCG miliardáře Karla Komárka. „Pořád se to připravuje. Intenzivně na tom pracují,“ říká investiční bankéř, který si nepřál být jmenován.

Podle zdrojů agentury Bloomberg je ve hře varianta, že by se Allwyn spojil se společností Cohn Robbins Holdings, kterou ovládá Gary Cohn – bývalý manažer banky Goldman Sachs a poradce prezidenta Donalda Trumpa – společně s hedgeovým predátorem Cliftonem Robbinsem. Pokud by se dosáhlo dohody, tak by to mohlo být již v lednu.

Firma Cohn Robbins Holding je zvláštním investičním vehiklem – takzvaným SPAC (special purpose acquisition company). Jde o prázdné společnosti, které vstoupí na burzu, ale až následně peníze získané od investorů použijí na nákup jiné firmy. Přes spojení s holdingem by se tak loterijní skupina mohla dostat na newyorskou burzu.

SPAC by se ale brzy mohla objevit i na pražské burze. Transakci připravuje skupina Wood & Company. Spolumajitel a partner skupiny Jan Sýkora řekl v rozhovoru pro HN v prosinci, že plán je získat pro projekt od investorů mezi pěti sty miliony a 1,5 miliardy korun. Transakce bude mířit na spojení s menší firmou z oboru technologií, herního průmyslu či e-commerce nebo z oblasti strojírenství.

Ve čtvrtek Sýkora doplnil, že diskuse s Českou národní bankou nad dokumentací projektu – takzvaným prospektem – jde do finální fáze a schválení od regulátora by mohlo přijít s největší pravděpodobností již v lednu.

Zatímco začátek tohoto roku vypadá slibně, loňská bilance byla neradostná. O emisi akcií uvažovala největší tuzemská investiční skupina PPF u společnosti Cetin. Hovořilo se rovněž o Mall Group a zmíněné skupině Allwyn. O IPO uvažovala také společnost EP Infrastructure ze skupiny Energetický a průmyslový holding, kterou kontrolují miliardáři Daniel Křetínský a Patrik Tkáč.

Skupinu Mall Group společně s logistickou firmou WeDo nakonec koupilo polské Allegro za cenu až 975 milionů eur (téměř 25 miliard korun), která se bude upřesňovat v závislosti na hospodaření Mallu. Do transakce ovšem nebyly zahrnuty společnosti Vivantis, Mall Pay, Mall.TV ani Košík.cz.

