Alza patří k nejznámějším, ale také nejtajemnějším českým firmám. Minimálně co se týče otázky, komu patří a jak uvažuje člověk, který ji založil a vybudoval. Takže když Aleš Zavoral zrod české internetové jedničky vlastními slovy poprvé popisuje, vzbuzuje to velká očekávání. Kniha se jmenuje „Alza – Příběh firmy, která si do toho nenechala mluvit“, byť mi po přečtení knihy tedy není úplně jasné, kdo by do toho měl Alze kecat. Stát? Konkurence? Dodavatelé? Určitě jí do toho tedy kecali zákazníci, vždyť slovo „prozákaznický“ je v textu snad nejčastěji omílané.

Alza je fantastický příběh o budování kapitalismu u nás bez stínu privatizace či korupce. Prostě čistý entrepreneurship. Firma dosud rostla raketovým tempem, loni byla na obratu 45 miliard korun. Letos to bude kvůli ochlazení e-commerce zřejmě podobné číslo. A na rozdíl od notoricky ztrátového Mall.cz je také královsky zisková. Za rok 2020 vykázala provozní zisk 2,8 miliardy korun.

„Že jsem vydělal peníze, neznamená, že budu chodit po blbých krámech, které neuznávám, a kupovat si věci, o které nestojím. A že budu mít v baráku pět lidí, kteří se o mě budou starat,“ říká Zavoral v knize, která bohužel zpracováním zůstává daleko za očekáváním – vypravěčsky je mdlá, obsahově nedotažená a grafickým zpracováním připomíná rok 1994, kdy Alza vznikla.

V příběhu jedné z nejúspěšnějších českých firem tak nadále zůstává spousta slepých míst. Pár zajímavých momentů, zejména z historie, se i tak v publikaci objevilo. Tady je výběr deseti z nich.

1/ Didaktik a hypnóza

K technologiím se Zavoral dostal na základní škole ve východočeské obci České Meziříčí, kde vyrůstal. Na konci osmdesátých let tu učitel fyziky a tělocviku vybudoval počítačovou učebnu, vybavenou počítači PMD 85, které se vyráběly v Tesle ve slovenských Piešťanech, a stroji Didaktik ze Skalice. Zavoral, tehdy student páté třídy, zapadl do komunity počítačových nadšenců. „Počítače v učebně stály na dřevěných bednách. Na většině z nich běžely nějaké hry. Dodnes si pamatuju, že mě to úplně zhypnotizovalo,“ vzpomíná zakladatel Alzy v knize.

2/ Ryby a králíci

Zavoral pochází z běžné rodiny – otec Josef pracoval jako strojař v cukrovaru, maminka Marie byla zubní laborantkou. „Nikdy jsme neměli moc peněz. Maso bylo, když byla zabijačka. Jinak se jedly ryby a králíci. Co nedala zahrada u nás nebo u babičky, to nebylo. Do obchodu se chodilo pouze pro chleba, rohlíky a mléko,“ vybavuje si Zavoral a o rodičích říká, že vedli syny – Aleše i o tři roky mladšího Kamila – k úspornosti a pracovitosti.

3/ Nedopalky a trubičky

První podnikatelské pokusy Zavoral spustil jako desetiletý kluk. Brzy ráno vyrážel na letní parket obsluhovat znavené návštěvníky koncertů, kterým prodával limonádu a velké nedopalky cigaret, které nasbíral pod pódiem. Chodil také na brigády, například natíral trubky vedoucí ke kalovým jámám vedle cukrovaru nebo sáčkoval cukr. S rodiči během dospívání také vyráběl hořické trubičky nebo si vydělával sběrem jablek. Při této činnosti ho uchvátil rozdíl mezi velkoobchodními a maloobchodními cenami. Na principu „levně koupím, o něco dráž prodám“ postavil i své dospělé podnikání.

4/ Půjčka a prozření

V roce 1994 si Zavoral půjčil od rodičů 47 400 korun na nákup prvního počítače (vzápětí mu odpustili 2300 korun za dokončení třetího ročníku gymnázia a k narozeninám). Na stroji Intel 486 DX2 66MHz hrál hry, ale především ho celý rozebral a zjistil, že se skládá z komponentů, které se dají jednotlivě pořídit mnohem levněji. „To byl zásadní přelom ve všem, protože jsem pochopil, že dokážu počítač vyrobit z nakoupených součástek, levněji a na míru. Začal jsem počítače prodávat v okolních vesnicích a městech ve východních Čechách,“ říká Zavoral. Fakticky tak vznikla Alza.

5/ Hloupost a investoři

V knize Zavoral zmiňuje několik svých podnikatelských pouček. Například: „Když máte vizi, musíte za ní jít tak tvrdě, jak jen to dokážete.“ Nebo: „Hloupost není udělat chybu. Hloupost je chybu udělat znovu nebo se z ní nepoučit a udělat podobnou.“ Zavoral také od začátku zastával názor, že dobré podnikání si na sebe musí vydělat. Tak prý postavíte firmu na zdravých základech – možná pomaleji a pracněji, ale zároveň nad ní neztratíte kontrolu.

6/ Voda a Hitler

Alza vyrostla z krámku v Dělnické ulici v Holešovicích a v roce 1999 se přestěhovala o pár bloků dál do Jateční ulice – konkrétně do budovy bývalé továrny na olověné trubky a armatury. Tam v létě 2002 zastihla firmu stoletá voda. Tuto část Prahy v blízkosti Vltavy policisté evakuovali, ale Aleš Zavoral se jejich pokynům lstivě vyhnul a tajně zůstal v obchodě a skladu v obavách z rabování. „Zboží pro něj bylo důležitější než případné popotahování s policií,“ píše se v knize. Zboží se podařilo zachránit, voda se vypumpovala a tři dny po ukončení evakuace Alza opět prodávala. Mimochodem, prostory bývalé továrny v restituci dostala paní Pleskotová, teta známého architekta. Jelikož se Alza v podnájmu neustále zvětšovala, jednou o Zavoralovi prohlásila, že je „rozpínavej jako Hitler“.

7/ Práce a Med

Zavoral a jeho první kolegové nastavili v Alze zběsilé pracovní tempo. „Pracovalo se běžně dvanáct nebo třináct hodin denně,“ vzpomíná na první dekádu Jiří Med, bývalý ředitel nákupu v Alze. „Dovolené neexistovaly. Na vážnou nemoc jste dostali den na vyležení, v případě smrtelné nemoci to byl týden.“ To potvrzuje i Oldřich Kurz, Zavoralův kamarád z dětství a blízký souputník v budování Alzy: „Aleš byl zvyklý, že všichni milují práci jako on, a tudíž že budou trávit ve firmě všechen čas. A teď najednou prochází v šest večer firmou a divil se, že někteří zaměstnanci jdou domů. Přitom tou dobou byli už hodinu v práci přesčas.“

8/ Inovace a propadáky

Alza si zakládá na neustálých inovacích v prodeji i vlastních technologiích. Například v roce 2007 si vyrobila vlastní platební automat pod názvem PayBox. Byla to první velká akce Tomáše Havryluka, tehdy ještě studenta elektrotechnické fakulty, který měl v poslední dekádě – než ho Zavoral letos v srpnu překvapivě vyhodil – v rozvoji firmy zásadní roli.

PayBox se ukázal být pětkrát rychlejší než lidský pokladník, což se hodilo zejména při vánoční špičce. Přes pár chybek (například každá 1024. dvoutisícovka se započítala dvakrát, což udělalo několika zákazníkům jistě velkou radost) se stroj velmi osvědčil a dnes jich Alza používá zhruba 300.

Ne všechny inovace ve firmě uspěly. Alza například spustila a poté zavřela službu Sdílej a ušetři (společné nákupy pro co největší slevy), schránku HomeBox (takový AlzaBox pro domácí použití) nebo projekt AlzaShop.com (prodej do všech zemí EU).

9/ Strážník Wiggum a 1,7 miliardy

Zrod Alzáka byl společným dílem lidí z marketingového oddělení Alzy a agentury Czech Promotion Group. Otravná postava mimozemšťana nejprve vznikla v předvánoční sezoně 2005 pro zvukový reklamní spot na rádiu Bonton, až posléze dostala i svou vizuální podobu. Alzáka tradičně mluví herec a dabér Bohdan Tůma, který je po hlasu známý i jako strážník Wiggum ze Simpsonových nebo Cartman ze seriálu South Park. Alza je dnes inzertním obrem, podle reportu Nielsen Admosphere za rok 2021 v ceníkových cenách utratila za reklamu 1,7 miliardy korun.

10/ Miliardář a nemajitel

Prvních deset let jela Alza na živnostenský list Aleše Zavorala. Až když atakovala miliardový obrat, tak se v roce 2004 přetvořila na akciovou společnost. Komu akciovka patří? Na to kniha bohužel nedává žádnou odpověď. Zavoral Alzu založil, vybudoval a najednou, zničehonic, je v ní jako majitel uváděna neprůhledná kyperská společnost L.S. Investments Limited (z ní podle dřívějšího zjištění novinářů vedou stopy na Maltu). Evidence skutečných majitelů u Alzy uvádí advokáta Pavla Steinwichta, což je očividně kouřová clona, stejně jako jedna věta, kterou má firma dlouho vyvěšenou na webu. V ní stojí, že „Alzu vlastní skupina investorů“.

Zvláštní je v tomto směru i Zavoralova formulace, která se předloni objevila v soudních dokumentech. „V minulosti jsem byl vlastníkem společnosti Alza.cz. Před cca 13 lety jsem svůj podíl prodal za dluhopisy v hodnotě 200 milionů korun,“ uvedl Zavoral při rozvodovém řízení s manželkou Lidijí.

Nic z toho ovšem nenasvědčuje tomu, že by Zavoral nadále firmu ze 100 procent nekontroloval. I zdroje přímo z Alzy anonymně potvrzují, že je to jediný vlastník. Díky tomu Zavoral nepochybně patří mezi deset nejbohatších Čechů a konzervativním okem by se jeho majetek dal odhadnout někde mezi 40 a 50 miliardami korun.

Reprodukce publikace Alza – Příběh firmy, která si do toho nenechala mluvit od autorů Miloše Čermáka a Michala Rybky. Na snímku z přelomu tisíciletí je zakladatel Alzy Aleš Zavoral v původním krámku v Dělnické ulici v Praze - Holešovicích. Foto: Repro HN

