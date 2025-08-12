Navzdory tomu, že ručička teploměru v červenci atakovala tropickou třicítku zcela výjimečně, se letošní dovolenková sezona ve více než dvousetletém žebříčku umisťuje v první patnáctce nejteplejších let. Klimatickou změnu v České republice signalizuje i posunutý vegetační cyklus či stále menší sněhová pokrývka. Nové předpisy a regulace však nemusí být jedinou cestou, jak s teplotními posuny bojovat. „Cestou je podle mě spíše pokrok a vývoj v rámci udržitelných technologií. Pro Evropskou unii je to obrovská výzva a zároveň možnost, jak dohnat ujíždějící svět,“ konstatuje klimatolog Pavel Zahradníček. V rozhovoru pro týdeník Ekonom přibližuje svou práci na prediktivních klimatických modelech, ale i to, jaké pokroky dělají česká města v oblasti termoregulace či jak rostoucí teploty ovlivňují moravské vinařství.
Klimatologové tvrdí, že letošní léto je navzdory chladnějšímu červenci stále teplotně nadprůměrné. Jak je na tom v porovnání s ostatními roky?
Když zprůměrujete teploty za červen a červenec, tak jde o čtrnácté nejteplejší léto za 220 let. Pokud si vezmeme letošní červenec, tak byl pocitově určitě chladnější. Je však třeba vzít v potaz, že v posledních letech byly v tomto období teploty extrémní. Například loňský červenec byl nejteplejší za celou dobu měření. Pokud bychom to zkoumali v rámci posledních 60 let, tak by letošní teploty byly nadprůměrné. Pro mě je obrovské překvapení, že byl tak velký humbuk kolem toho, že je tři týdny chladněji. Změna klimatu není o tom, že bude všude jen tepleji a každý rok bude rekordní. Klima je variabilní. Střídají se nám teplejší a chladnější epizody a díky změně máme více těch teplejších, třeba i během zimy. To ale vůbec neznamená, že už chladnější období nepřijdou. Dříve či později dorazí velmi tuhá zima a jsem velmi zvědav na debatu, která v souvislosti s tím bude probíhat. Když to zjednoduším, tak v normálním klimatu by mělo být v rámci dekády průměrně pět teplých a pět chladných let. Současné rozpaky z toho, že je tři týdny mírně chladněji, nám ukazují, že ten poměr je dnes úplně jiný.
Co se dočtete dál
- Jak klimatická data pomáhají předvídat požáry, sucho i výskyt plísní.
- Zda se z České republiky stane lanýžovou velmocí.
- Proč je bílá střecha ve městech nejlepší.
