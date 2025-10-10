Společnost Legendary Pictures, která se v posledních letech podílela na produkci veleúspěšných snímků ze světa série Duna spisovatele Franka Herberta či filmového zpracování videohry Minecraft, v minulých týdnech získala práva ke zbrusu nové knize Alchemised od americké autorky SenLinYu. Studio autorce zaplatilo částku převyšující tři miliony dolarů a očekává, že adaptace romantického příběhu odehrávajícího se v temném fantaskním světě dosáhne komerčního úspěchu. Film by mohl založit i celou mediální franšízu. Ovšem pokud to nezastaví nějaký nečekaný právní krok motivovaný porušením ochrany autorství.
Nápad americké spisovatelky totiž není zcela původní. Dílo zasadila do nově vymyšleného fiktivního světa, avšak vyšla z vlastní amatérské fanouškovské fantazie, v níž zkoumala možnosti milostného vztahu mezi Hermionou Grangerovou, kamarádkou Harryho Pottera, a Harryho rivalem Dracem Malfoyem.
Co se dočtete dál
- Jaké komerčně úspěšné franšízy mají svůj původ v amatérské tvorbě inspirované jinými díly.
- Jak se úspěšní autoři staví k tomu, když fanoušci tvoří příběhy s jejich postavami.
- Co má společného chlípný milionář a zasmušilý upír.
