Neuplynul ani měsíc a tuzemský realitní fond Investika oznámil svou další akvizici. Nově do jeho portfolia patří pražská kancelářská budova s názvem Butovice Offices. Nemovitost přímo sousedí s obchodním centrem Galerie Butovice, kterou Investika koupila již dříve. V bezprostřední blízkosti fond vlastní ještě kancelářskou budovu Avenir E.
„Konsolidace majetkového vlastnictví v lokalitě nám umožní synergicky rozvíjet obchodní potenciál těchto nemovitostí,“ komentoval transakci Jaroslav Kysela, člen představenstva investiční společnosti Investika, jež stejnojmenný fond obhospodařuje.
Co se dočtete dál
- Jaká je hodnota nově získané nemovitosti.
- Co vše Investika v Butovicích vlastní.
- Jaký je podíl českého kapitálu na investicích do komerčních realit.
